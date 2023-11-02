Представлен Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition

Компания Samsung представила новую версию складного смартфона Galaxy Z Flip5, которая получила приставку Retro Edition. Новинка выполнена в стиле культовой кнопочной раскладушки SGH-E700, выпущенной в 2003 году. Помимо сочетания цветов серебро и индиго, издание может похвастаться комплектным чехлом, коллекционной карточкой с выгравированным серийным номером и наклейками. Цена смартфона пока не раскрывается.

Напомним, что Galaxy Z Flip5 оснащается 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

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