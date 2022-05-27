Представлен Samsung Knox Guard для предприятий

Компания Samsung представила новейшую функцию безопасности для предприятий — Samsung Knox Guard. Новый Knox Guard позволяет компаниям временно блокировать любые принадлежащие им устройства, чтобы обеспечить безопасность их информации в случае потери или кражи устройства.

Knox Guard предоставляет компаниям простое в использовании решение для снижения рисков в случае потери, кражи или кражи корпоративного устройства. При возникновении таких непредвиденных ситуаций корпоративные ИТ-отделы, операторы связи и страховые компании могут использовать Knox Guard для удаленной временной блокировки устройства, обеспечивая дополнительную защиту от несанкционированного доступа пользователей к его функциям и данным. После блокировки устройство становится фактически непригодным для использования, что предотвращает перепрофилирование или незаконную перепродажу устройства. Доступ к его защищенным данным невозможен — локально или удаленно. Устройства также можно разблокировать, когда администратор Knox Guard выбирает параметр разблокировки PIN-кода. Двухэтапная система проверки предлагает законным пользователям и ИТ-администраторам альтернативные средства для разблокировки устройств даже без подключения к сети.