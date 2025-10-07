Представлен Vivo V60e с 200-Мп камерой

Компания Vivo выпустила на индийский рынок смартфон Vivo V60e, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360-Turbo с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2.

Новинка также характеризуется 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, модемом 5G, а также корпусом толщиной 7,49 мм и массой 190 граммов. Цена базовой версии с 8/128 ГБ составляет эквивалент 340 долларов.