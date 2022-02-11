Представлен WQHD-монитор Philips 27E1N5600AE

Компания Philips представила монитор 27E1N5600AE, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка характеризуется яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика 4 мс (GtG), кадровой частотой 75 Гц, поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync для более плавного геймплея, гибко настраиваемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию, разъемом USB Type-С с функцией передачи до 65 Вт, технологиями Blue Light Filter и Flicker-Free для заботы о глазах пользователей, концентратором с четырьмя портами USB 3.2, цифровыми интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, 3-Вт стереофоническими динамиками и 3,5-мм аудиоразъемом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.