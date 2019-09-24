Представлен Xiaomi Mi Powerbank 3 ёмкостью 20 000 мАч

Сегодня компания Xiaomi представила не только топовые смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha, фирменную оболочку MIUI 11 и телевизоры Xiaomi Mi TV Pro, но и внешний аккумулятор Xiaomi Mi Powerbank 3. Он может похвастаться ёмкость 20 000 мАч и поддержкой фирменной быстрой зарядки Xiaomi. Новинка способна заряжать три гаджета одновременно с максимальной мощностью 50 Вт. По словам производителя, вы сможете одновременно пополнять заряд аккумулятора ноутбука и двух смартфонов. Цена Xiaomi Mi Powerbank 3 составляет 42 доллара.