Представлен ZTE Axon 40 Ultra

Сегодня был официально представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra. ZTE использует третье поколение селфи-камеры под дисплеем, и на этот раз компания достаточно уверена в технологии, чтобы установить ее на модель Ultra. Раньше это были модели Axon 20 5G и Axon 30 5G с камерами UD. В ZTE Axon 40 Ultra установлен 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей немного меньшего размера (по сравнению с 6,92-дюймовым на 30 5G) с плотностью пикселей 400 пикселей на дюйм и частотой обновления 120 Гц.

ZTE использует новый чип UDC Pro для управления дисплеем и новое расположение субпикселей над камерой, чтобы сделать область более однородной. Это 10-битная панель со 100-процентным покрытием DCI-P3, она также довольно яркая с пиковым значением 1500 нит и высокочастотным ШИМ-диммированием 1440 Гц.

Как и его предшественник, Axon 40 Ultra оснащен тройной 64-мегапиксельной камерой с широким и сверхшироким модулями, использующими специальный сенсор Sony IMX787. Селфи-камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором с пикселями 1,12 мкм (2,24 мкм с биннингом). Основная камера имеет объектив 7P с яркой диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 35 мм. Эта камера также имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и всенаправленный автофокус. Сверхширокоугольный модуль оснащен объективом 16 мм (f/2,35) с автофокусом, что позволяет делать макросъемку с расстояния 4 см. Опять же, оба этих модуля используют специальный датчик IMX787.

Смартфон имеет перископический объектив с фокусным расстоянием 91 мм, диафрагмой f/3,5 и оптической стабилизацией изображения. В конце находится еще один датчик на 64 МП, оптический формат 1/2 дюйма. Также имеется датчик 3D ToF для помощи при фокусировке и датчик мерцания.

ZTE Axon 40 Ultra оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, также есть версия с 12 ГБ и даже 16 ГБ оперативной памяти. Последнее является эксклюзивным для версии с 1 ТБ памяти. Также доступны варианты на 512 ГБ и 256 ГБ. Вся система охлаждается большой охлаждающей камерой площадью 36 356 мм².

В телефоне установлена ​​большая батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт через USB-C. Порт Type C также поддерживает аудиовыход. Платформа Snapdragon Sound отвечает за обработку звука, и есть поддержка DTS: X Ultra для стереодинамиков. Линейный двигатель оси X обеспечивает тактильную обратную связь.

Ultra будет доступен по всему миру через сайт ZTEDevices, начиная с июня, цены уточняются.
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