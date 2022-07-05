Представлен башенный кулер для SSD

Твердотельные накопители M.2 стали настолько быстрыми, что дополнительная производительность требует приличных радиаторов охлаждения. Китайский производитель JiuShark придумал небольшое красивое решение для твердотельных накопителей, в котором используется конструкция, аналогичная башенным охладителям процессора. До сих пор мы видели, как производители материнских плат и твердотельных накопителей предлагали надежные радиаторы для охлаждения высокопроизводительных твердотельных накопителей. К ним относятся алюминиевые и медные радиаторы, а некоторые даже сделали шаг вперед, предложив решения с жидкостным охлаждением. Но один производитель в Китае, JiuShark, готовит совершенно новый радиатор, который выглядит как процессорный кулер башенного типа.

M.2-Three, как его называют, был анонсирован несколько дней назад. Радиатор выглядит точно так же, как радиатор мини-башни. Сам радиатор включает в себя 27 алюминиевых ребер, которые имеют одну 10-миллиметровую тепловую трубку (никелированная медная отделка), которая проходит через них от базовой алюминиевой пластины, обработанной на станке с ЧПУ. Это полностью алюминиевая опорная пластина, расположенная над основным твердотельным накопителем и имеющая термопрокладки с обеих сторон. Довольно интересное решение, которое вполне может заинтересовать пользователей с производительными твердотельными накопителями, которые в процессе нагрузки сильно нагреваются.
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