Представлен белый ПК-корпус Sharkoon RGB Slider

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью RGB Slider, которая выделяется белой расцветкой. Новинка характеризуется семью слотами расширения, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 335 мм, двух 3,5- и до пяти 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов и процессорного кулера высотой до 157 мм. Также отметим размеры 400:190:456 мм, массу 4,85 кг, два разъема USB 3.0 и один USB 2.0, стандартные аудиогнёзда, боковую панель из закаленного стекла, а также линию RGB-подсветки на передней панели. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.