Представлен безрамочный корпусной вентилятор Deepcool MF120

Компания Deepcool представила корпусной вентилятор MF120, который появится в продаже в апреле 2018 года. Новинка получила уникальную безрамочную конструкцию. Каркас сделан из алюминиевого сплава и оснащен многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой 16,7 млн оттенков. Продукт будет выпускаться в комплекте из трёх штук с контроллером, управляемым посредством мобильного приложения для операционных систем Android и iOS. Пользователи смогут контролировать работу кулеров и выбирать подсветку. Скорость вращения составляет от 500 до 2200 оборотов в минуту, уровень шума не должен превышать 37,9 дБА. Также отметим наличие гидродинамического подшипника. Размеры изделия равны 120:20:26 мм. Цена комплекта составит 110 долларов.