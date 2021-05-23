Представлен безрамочный монитор Philips 288E2E

Компания Philips объявила о выпуске 28-дюймового монитора 288E2E. Монитор имеет 4K UHD разрешение (3840 x 2160). Благодаря поддержке Ultra-Wide-Color, монитор обеспечивает более яркие цвета гарантируя красивое изображение. IPS панель с частотой обновления 60 Гц и временем 4 мс. Яркость монитора составляет 300 кд/м2, а коэффициент контрастности 1000: 1. Цветовая гамма NTSC 106,9%, sRGB 119,7%.

Philips 288E2E поддерживает технологию AMD FreeSync. Подставка монитора позволяет регулировать высоту и наклон. Кроме того, модель имеет поддержку под крепление VESA 100 на 100 мм. На задней панели есть два порта HDMI и видеовыход DisplayPort. Philips 288E2E уже появился в продаже по цене около 309,99 долларов.