Представлен безрамочный смартфон Vivo V9

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V9, которая получила безрамочный дизайн в стиле iPhone X. Новинку оснастили 24-Мп камерой для селфи, двойной основной камерой на 16+5 Мп с системой искусственного интеллекта, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением 19:9 и разрешением 2280:1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3260 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0. Дата начала продаж и цена смартфона пока не сообщаются.