Представлен бизнес-монитор ASUS ExpertCenter C1275Q

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ExpertCenter C1275Q, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, возможностью отображения 16,7 млн цветовых оттенков, временем отклика GtG 5 мс, 2-Вт стереофоническими динамиками, разъемами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и D-Sub, 3,5-мм гнездом для наушников, технологиям ASUS Blue Light Filter и Flicker-free для заботы о глазах пользователей, подставкой с регулировкой угла наклона до 28 градусов и креплением VESA для установки монитора на стену. Цена и дата начала продаж ExpertCenter C1275Q пока не раскрываются.