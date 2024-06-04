Представлен бизнес-ноутбук ASUS Expertbook P5

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook P5, которая основана на новых чипах Intel Core Ultra (Lunar Lake). Новинка характеризуется технологией AI PC с производительностью 45 NPU TOPS, 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, максимальной яркостью 400 нит и соотношением сторон 16:10, слотами для двух твердотельных накопителей, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, алюминиевым корпусом, обновленной системой охлаждения, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-A и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук появится в продаже в третьем квартале текущего года. Цена пока не раскрывается.