Представлен бизнес-ноутбук Acer TravelMate X4 14 AI

Компания Acer пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), которая базируется на процессорах Intel Core Ultra 7 258V, Ultra 7 256V, Ultra 5 228V и Ultra 5 226V. Новинка также оснащается корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,27 кг, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, интегрированными графическими адаптерами Intel Arc, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10Ю яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light 3, ИК веб-камерой с разрешением Full HD+, поддержкой технологий Acer PurifiedView 2.0 и PurifiedVoice 2.0, динамиками с поддержкой DTS:X Ultra Audio, дискретным модулем безопасности TPM, функцией Acer UserSensing 2.0, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и одним HDMI 2.1, разъемом USB-A, портом Gigabit Ethernet и батареей ёмкостью 65 Втч. Ноутбук появится в продаже в сентябре по цене от 900 евро.