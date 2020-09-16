Представлен бизнес-ноутбук HP ProBook 635 Aero G7

Компания HP представила бизнес-ноутбук ProBook 635 Aero G7, масса которого составляет всего 990 граммов. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, 72% охватом цветовой палитры NTSC, чипами Ryzen 4000-й серии вплоть до восьмиядерного Ryzen 7 Pro 4750U с тактовой частотой до 4,1 ГГц, интегрированной графикой AMD Radeon Vega, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 SSD на 1 ТБ, модулями Intel AX200 Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth 5, стереофоническими динамиками, интерфейсом HDMI 2.0, портами USB Type-C и USB 3.0 Type-A, клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Windows 10 Pro или Home. Продажи ноутбука стартуют в ноябре.

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