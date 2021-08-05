Представлен бизнес-ноутбук MSI Summit E16 Flip

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Summit E16 Flip, которая предназначена в первую очередь для использования в бизнес-сегменте. Новинка характеризуется 16-дюймовым сенсорным экраном с возможностью вращения на 360 градусов, разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой пера MSI Pen, 4-ядерным чипом Intel Core i7-1195G7 поколения Tiger Lake с тактовой частотой до 5,0 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, твердотельным накопителем NVMe M.2, модулями Killer Wi-Fi 6E AX1675 и Bluetooth 5.2, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт каждый, двумя интерфейсами Thunderbolt, разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A и HDMI, размерами 358,2:258,5:16,9 мм и массой 2 кг. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Pro.