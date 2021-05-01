Представлен бизнес ноутбук Schenker Work 15

Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент ноутбуков моделью Work 15, который ориентирован на работу в бизнес-сегменте. Новинка характеризуется процессорами Intel Tiger Lake вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-1165G7 с частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м2 и 90% охватом цветовой палитры sRGB, до 64 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем M.2 2280 с интерфейсом PCI Express 4.0 x4, разъемом HDMI 1.4b, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5, сетевым контроллером Gigabit LAN, слотом для карты памяти microSD, сканером отпечатков пальцев, интерфейсами Thunderbolt 4/USB-C 4.0, USB-C 3.2 Gen2, USB-A 3.2 Gen2 и USB-A 2.0, аккумулятором на 73 Втч, размерами 357:220,5:19,9 мм и массой 1,7 кг. Ноутбук появится в продаже по цене 950 евро.