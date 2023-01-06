Представлен бизнес-смартфон Motorola ThinkPhone

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola ThinkPhone, которая предназначена для бизнес-сегмента. Новинка характеризуется фирменными для серии Think рабочими инструментами, облегчающими взаимодействие между ПК и смартфоном, дополнительной кнопкой сбоку для функции Walkie Talkie в Teams, прочностью согласно стандарту MIL-STD-810H (задняя панель выполнена из арамидного волокна), защитой от воды и пыли (IP68), чипом безопасности Moto KeySafe, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флеш-памяти, батареей на 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тыльной камерой с модулями разрешением 50 мп и 13 Мп (сверхширик), адаптером Wi-Fi 6E, стереодинамиками и 6,6-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Цена и дата начала продаж устройства будут объявлены позже.