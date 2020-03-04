Представлен блок питания Seasonic Connect 750W

Тайваньская компания Seasonic пополнила ассортимент блоков питания 750-ваттной моделью Conect 750W. Новинка отличается специальным модулем, который устанавливается за поддоном материнской платы. Новинка характеризуется размерами 140:150:86 мм, сертификатом энергоэффективности 80 Plus Gold, 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике, максимальной нагрузкой по линии +12 В – 744 Вт (62 А). Габариты модуля Connect составляют 330:64:21 мм. Также отметим логотип Seasonic со светодиодной подсветкой и 10-летнюю гарантия производителя. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.