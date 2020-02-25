Представлен блок питания SilverStone ET500-B

Компания SilverStone пополнила ассортимент блоков питания моделью ET500-B, которая ориентирована на работу в круглосуточном режиме. Новинка характеризуется сертификацией 80 PLUS Bronze, эффективностью 85 % при 50% нагрузке и 82% при 100% нагрузке, 120-мм вентилятором с уровнем шума не более 18 дБА, длиной 140 мм, плоской формой кабелей, системой OVP, защищающей от превышения напряжения, OPP, защищающей от превышения мощности, OCP от превышения нагрузки, OTP от превышения температуры и SCP, защищающей от короткого замыкания. Размеры блока питания равны 150:86:140 мм, а показатель MTBF, то есть, средней заявленной наработки на отказ, составляет 100 000 часов. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.