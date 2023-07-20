Представлен браслет Huawei Watch Fit Special Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент умных браслетов моделью Huawei Watch Fit Special Edition, которая пришла на смену выпущенной в 2021 году предшественнице. Новинку оснастили 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 456:280 пикселей, поддержкой более десяти тысяч циферблатов, режима всегда включённого дисплея (Always-on Display), около 100 спортивных режимов и тренировок, модулем GPS, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений (TruSeen 5.0), мониторингом уровня насыщения крови кислородом (SpO2), отслеживанием качества сна и менструального цикла, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, временем автономной работы до 9 дней, а также черной, розовой и сине-зелёной расцветками. Цена браслета составляет 104 доллара.

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