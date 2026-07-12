Представлен бюджетный 100-Гц монитор Lenovo ThinkVision E24q-30

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных мониторов моделью ThinkVision E24q-30, которая получила 23,8-дюймовую матрицу IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется WLED-подсветкой, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс, максимальной яркостью 300 нит, статической контрастностью 1300:1, глубиной цвета 8 бит (6 бит + FRC), 99% покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота экрана, настенными креплениями VESA 100:100 мм и 75:75 мм, двумя 2-Вт динамиками, а также интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 170 долларов.