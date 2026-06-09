Представлен бюджетный 120-Гц монитор Philips 27E2N2100W

Компания Philips пополнила ассортимент доступных мониторов моделью 27E2N2100W, которая подойдет для домашнего или офисного использования. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей формата IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), повышенной частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит, показателем статической контрастности 1500:1, временем отклика 1 мс (MPRT), глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, нерегулируемой подставкой, а также одним цифровым интерфейсом HDMI 1.4 и одним аналоговым разъемом VGA для подключения к компьютеру. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 95 долларов.

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