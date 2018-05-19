Представлен бюджетный Huawei Y5 Prime 2018

Компания Huawei без особой помпы представила бюджетный смартфон Y5 Prime 2018, слухи о котором ходили ранее. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440:720 пикселей, четырехъядерным процессором Mediatek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, модемом LTE, двумя слотами для карт SIM и microSD, поддержкой разблокировки по лицу, а также аккумулятором на 3020 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1. Размеры устройства равны 146,5:70,9:8,3 мм, а вес – 145 граммам.