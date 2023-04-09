Представлен бюджетный смартфон HTC Wildfire E3 Lite

Компания HTC пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Wildfire E3 Lite, цена которого пока не раскрывается. Новинку оснастили 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц, 28-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Unisoc SC9863, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 12, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой сотовой связи LTE, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, разъемом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 164,8:76,5:9,2 мм и массой 218 .

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