Представлен бюджетный смартфон LG Aristo 5

Компания LG выпустила в США новый смартфон LG Aristo 5, который оценен в 160 долларов. Новинку оснастили предустановленной операционной системой Android 10, 5,7-дюймовым экраном с разрешением 720:1520 пикселей, каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 5 Мп, 12-нанометровой восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2000 МГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп, устаревшим разъемом MicroUSB и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч.