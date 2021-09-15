Представлен бюджетный смартфон Motorola Moto E20

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов ультрабюджетной моделью Moto E20, которая оценена всего в 99 евро. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, восьмиядерной однокристальной системой Unisoc T606, с тактовой частотой до 1600 МГц и графическим ускорителем Mali-G57, 2 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 11 Go Edition, которая специально адаптирована для маломощных устройств.