Представлен бюджетный смартфон Motorola Moto E7

Компания Motorola пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Moto E7, которая оценена в 119 евро. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision с разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, процессором MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 48 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, аппаратной кнопкой для голосового помощника Google Assistant, батареей ёмкостью 4000 мАч, зарядкой мощностью 10 Вт, портом USB Type-C и чистой ОС Android 10. Старт продаж новинки ожидается в ближайшие недели.

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