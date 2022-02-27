Представлен бюджетный смартфон Nokia С21 Бренд Nokia представил доступный смартфон Nokia C21, который основан на 28-нанометровой 8-ядерной платформе Unisoc SC9863A. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 11 Go Edition, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, поддержкой LTE Cat. 4, Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, разъемом Micro-USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 3000 мАч, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 8 Мп, размерами 170:77,9:8,8 мм и массой 195 граммов. Смартфон станет доступен для покупки в конце следующего месяца по цене от 100 евро. Бренд Nokia представил доступный смартфон Nokia C21, который основан на 28-нанометровой 8-ядерной платформе Unisoc SC9863A. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 11 Go Edition, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, поддержкой LTE Cat. 4, Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, разъемом Micro-USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 3000 мАч, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 8 Мп, размерами 170:77,9:8,8 мм и массой 195 граммов. Смартфон станет доступен для покупки в конце следующего месяца по цене от 100 евро. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 20:55 . Продукт - Nokia С21 Комментарии и отзывы Nokia С21

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