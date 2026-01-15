Представлен бюджетный смартфон OPPO A6c

Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфон A6c, цена которого эквивалента 115 долларам. Новинку оснастили 6-нанометрой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, корпусом массой 210 граммов и толщиной 8,61 мм, 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 720:1570 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP64, а также боковым сканером отпечатков пальцев.