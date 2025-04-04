Представлен бюджетный смартфон POCO C71

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO C71, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 75 и 85 долларов соответственно 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,88-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, ОЗУ формата LPDDR4X, встроенной памятью eMMC 5.1, тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной операционной системой Android 15 Go, боковым дактилоскопом, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52, батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки. .
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