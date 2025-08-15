Представлен бюджетный смартфон POCO M7 с АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO M7, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,9-дюймовый экран с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 850 нит и защитой зрения с сертификацией TÜV Rheinland, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 685 4G с тактовой частотой до 2,8 ГГц, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки, защиту от брызг и пыли согласно степени IP64, боковой дактилоскоп, адаптеры беспроводной связи NFC, Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0, а также предустановленную фирменную прошивку HyperOS 2. Смартфон оценен на дебютном сингапурском рынке в эквивалент 155 и 180 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

