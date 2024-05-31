Представлен бюджетный смартфон Realme C63

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C63, которая оценена на дебютном индонезийском рынке в 125 и 145 долларов за варианты с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памятью соответственно.

Новинка характеризуется 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек (формат HD+), кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и яркостью до 450 нит, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T612 с тактовой частотой до 1,8 Гц, ОЗУ LPDDR4x, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопом, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,74 мм и массой 189 граммов, а также предустановленной фирменной прошивкой Realme UI на основе ОС Android 14.

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