Представлен бюджетный смартфон Realme C75 с АКБ на 6000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Realme C75, которая основана на новенькой однокристальной системе MediaTek Helio G92 с тактовой частотой до 2 ГГц и модемом 4G. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и закаленным стеклом ArmorShell, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой обратной зарядки через интерфейс USB-C, 50-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0.