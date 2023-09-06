Представлен бюджетный смартфон Realme Narzo 60x 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 60x 5G, которая появится в продаже 12 сентября по цене в 150 и 175 долларов за варианты с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, динамической кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъемом, поддержкой Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.2, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Realme 4.0.