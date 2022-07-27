Представлен бюджетный смартфон Redmi 10A Sport с 6 ГБ ОЗУ за 135 долларов Компания Redmi представила новый бюджетный смартфон Redmi 10A Sport. От стандартной версии Redmi 10A, Redmi 10A Sport отличается объемом оперативной памяти здесь ее 6 ГБ. Остальные характеристики идентичны. Redmi 10A Sport оснащён 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп. Основан смартфон на мобильной платформе MediaTek Helio G25. Емкость аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Размеры устройства: 164,9 х 77,07 х 9 мм, а вес 194 грамма. От стандартной версии Redmi 10A, Redmi 10A Sport отличается объемом оперативной памяти здесь ее 6 ГБ. Остальные характеристики идентичны. Redmi 10A Sport оснащён 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп. Основан смартфон на мобильной платформе MediaTek Helio G25. Емкость аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Размеры устройства: 164,9 х 77,07 х 9 мм, а вес 194 грамма. Redmi 10A Sport является единственной версией со 128 ГБ флэш-памяти. Стоимость новинки составляет 135 долларов. Redmi 10A Sport является единственной версией со 128 ГБ флэш-памяти. Стоимость новинки составляет 135 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 18:58 . Продукт - Redmi 10A Sport

IQOO 10 Pro с 200-Вт зарядкой готов к выходу …

Компания Vivo объявила о том, что флагманский смартфон IQOO 10 Pro будет официально представлен уже 19 ию… Компания Vivo объявила о том, что флагманский смартфон IQOO 10 Pro будет официально представлен уже 19 ию…

Samsung избавилась от складки на экране Galaxy Z Fold 4…

Samsung значительно опережает конкурентов, когда речь идет о складных технологиях. Компания находится на … Samsung значительно опережает конкурентов, когда речь идет о складных технологиях. Компания находится на …

Samsung уже тестирует Android 13…

Мы все знаем, что Samsung в настоящее время работает над Android 13 для всех поддерживаемых устройств, но… Мы все знаем, что Samsung в настоящее время работает над Android 13 для всех поддерживаемых устройств, но…

Infinix представила мощнейший смартфон…

Сегодня Infinix преодолевает барьер зарядки мощностью в 100 Вт с новым представителем серии Note 12. Новы… Сегодня Infinix преодолевает барьер зарядки мощностью в 100 Вт с новым представителем серии Note 12. Новы…

Google представил Pixel 6a с чипсетом Tensor…

Google анонсировала Google Pixel 6a, самый доступный вариант в линейке Pixel 6. Телефон стоит 449 долларо… Google анонсировала Google Pixel 6a, самый доступный вариант в линейке Pixel 6. Телефон стоит 449 долларо…

Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2 …

Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Huawei Mate Xs 2, экран которого раскла… Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Huawei Mate Xs 2, экран которого раскла…

Раскрыты характеристики грядущего смартфона Motorola Moto G4…

Новый телефон Motorola не за горами, модель XT2233-2, также известная под кодовым названием «Hawaii+». Mo… Новый телефон Motorola не за горами, модель XT2233-2, также известная под кодовым названием «Hawaii+». Mo…