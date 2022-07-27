Представлен бюджетный смартфон Redmi 10A Sport с 6 ГБ ОЗУ за 135 долларов

От стандартной версии Redmi 10A, Redmi 10A Sport отличается объемом оперативной памяти здесь ее 6 ГБ. Остальные характеристики идентичны. Redmi 10A Sport оснащён 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп. Основан смартфон на мобильной платформе MediaTek Helio G25. Емкость аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Размеры устройства: 164,9 х 77,07 х 9 мм, а вес 194 грамма.
Redmi 10A Sport является единственной версией со 128 ГБ флэш-памяти. Стоимость новинки составляет 135 долларов.