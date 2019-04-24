Представлен бюджетный смартфон Redmi Y3

Бренд Redmi (принадлежит Xiaomi) пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi Y3, которая может выйти на международный рынок под названием Redmi S3. Новинку оснастили процессором Snapdragon 632, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой аж на 32-Мп с поддержкой искусственного интеллекта, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 2 Мп, покрытием P2i для защиты от влаги, отдельным слотом для карты памяти, а также стеклом Gorilla Glass 5. Что любопытно, в Индии аппарат будет стоить 143 или 172 доллара в зависимости от версии. В такую же цену на местном рынке оценен и Redmi Note 7, который превосходит новинку по всем параметрам.