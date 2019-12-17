Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01

Компания Samsung представила смартфон начального уровня Galaxy A01, первая информация о котором появилась буквально на днях. Итак, новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем Infinity-V HD+, восьмиядерным чипсетом с частотой до 1,95 ГГц, очень странными для бюджетной модели 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, FM-тюнером, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, а также красной, синей и черной расцветками. Размеры смартфона равны 146,3:70,86:8,34 мм. Цена Samsung Galaxy A01 пока не сообщается.