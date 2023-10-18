Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A05s

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy A05s, который обойдется на дебютном индийском рынке в 180 долларов. Новинку оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой OneUI 5.1 и двумя гарантированными обновлениями ОС, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.

iPhone 15 ломается при переносе данных…
Недавно компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые будут поставл…
Samsung Galaxy S23 FE доступен для заказа в России …
Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленный сегодня утром смарт…
Samsung раскрыла характеристики процессора Exynos 2400…
Сегодня компания Samsung Semiconductor провела мероприятие System LSI Tech Day в Калифорнии, где производ…
Золотистый OPPO Find N3 показали на фото …
Авторитетный информатор @evleaks поделился фотографиями складного смартфона OPPO Find N3, который, как пр…
В 2028 году появятся самозаживляющиеся экраны…
Сегодня зарубежные СМИ рассказали о достаточно интересной технологии самозаживляющегося дисплея, которая …
Официально: Xiaomi 13T представят 26 сентября …
Компания Xiaomi официально подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 13T будут…
iPhone 16 не получит процессор с индексом Pro…
В этом году компания Apple официально представила новую линейку смартфонов, во флагманских моделях которо…
Доступный смартфон iQOO Z8x стал доступен для покупки …
Китайский бренд iQOO выпустил в продажу на домашнем рынке смартфон iQOO Z8x, представленный неделю назад.…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor