Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A05s

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy A05s, который обойдется на дебютном индийском рынке в 180 долларов. Новинку оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой OneUI 5.1 и двумя гарантированными обновлениями ОС, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.