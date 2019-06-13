Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10e

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A10e, которая отличается от обычного Galaxy A10 чуть меньшим дисплеем и менее емким аккумулятором. Новинку оснастили 5,83-дюймовым дисплеем Infinity-V, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной ОС Android 9 Pie с фирменным интерфейсом One UI. Остальные характеристики будут объявлены позже. Цена смартфона составит 180 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy A10 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом, фирменным процессором Exynos 7884, который используется, например, в Galaxy J3 V, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, одинарной основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.