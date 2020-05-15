Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21s

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A21s, который оценен в 200 долларов. Новинка характеризуется операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, дисплеем Infinity-O с разрешением 720:1600 пикселей, врезанной селфи-камерой на 13 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 2 ГГц (скорее всего, это SoC Exynos 850), поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, а также портом USB Type-C. Смартфон будет продаваться в чёрной, белой, синей и красной расцветках.