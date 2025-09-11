Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy F17 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy F17 5G, которая основана на 5-нанометровой однокристальной системе Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP2.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, модемом 5G и корпусом толщиной 7,5 мм и массой 192 грамма. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 165 долларов.