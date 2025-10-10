Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M17 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M17 5G, которая основана на фирменном 5-нанометровом процессоре Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и модемом 5G.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 1100 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, слотом для карты памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, боковым дактилоскопом, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7.0 и поддержкой Gemini Live, а также корпусом толщиной 7,5 мм и массой 192 грамма. Смартфон обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 140, 160 и 175 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
