Представлен бюджетный смартфон TECNO POP 20

Компания TECNO объявила о выпуске бюджетного смартфона POP 20, который основан на 12-нанометровой платформе UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Новинка также получила 6,75-дюймовый экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, предустановленную операционную систему Android 15, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную камеру на 13 Мп с двойной светодиодной вспышкой, селфи-камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 8,1 мм, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, боковой дактилоскопический сенсор и четыре расцветки. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.