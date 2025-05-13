Представлен часы Casio G-Shock DW-6900HDS

Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock цифровой моделью DW-6900HDS-7, аналого-цифровыми GA-110HDS-7A, GA-700HDS-7A, GA-2100HDS-7A с обычными ЖК-экранами, а также DW-6900HDS-7A1 и GA-2100HDS-7A1 с инвертированными ЖК-дисплеями. Новинки также получили фирменный ударопрочный корпус в бело-голубой расцветках, фосфоресцирующие циферблаты и стрелки для лучшей видимости в темноте, светодиодную подсветку, двойную светодиодную подсветку во всех моделях GA-2100HDS, набор фирменных функций, типа секундомера, пяти будильников и автоматического календаря, а также безель и браслет из экологически чистой смолы. Часы станут доступны для покупки до конца месяца, но цены пока не раскрываются.