Представлен цифровой аудиоплеер HiBy RS2 для ценителей музыки

Цифровой аудиоплеер разработан специально для аудиофилов. Darwin Architecture — это собственная технология обработки аудиосигнала высокого разрешения, которая объединяет ретро-технологию R2R с передовыми современными функциями. HiBy RS2 имеет сенсорный экран и корпус из алюминиевого сплава. В плеере есть несимметричный 3,5-мм порт и балансный 4,4-мм выход для наушников.
HiBy RS2 имеет два слота для карт памяти microSD, каждый из которых поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ. Устройство оснащено большой перезаряжаемой батареей емкостью 3500 мАч. Он обеспечивает увеличенное время воспроизведения до 10 часов без подзарядки.
Цифровой аудиоплеер HiBy RS2 доступен для предварительного заказа по цене 479 долларов.