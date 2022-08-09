Представлен цифровой аудиоплеер HiBy RS2 для ценителей музыки

Компания HiBy выпустила на рынок новый цифровой аудиоплеер HiBy RS2 основанный на собственной аудиоархитектуре Darwin, разработанной HiBy, RS2 сочетает в себе достоинства ЦАП R2R с современными функциями. Это чистый аудиоплеер с версией HiBy OS PureAudio.

Цифровой аудиоплеер разработан специально для аудиофилов. Darwin Architecture — это собственная технология обработки аудиосигнала высокого разрешения, которая объединяет ретро-технологию R2R с передовыми современными функциями. HiBy RS2 имеет сенсорный экран и корпус из алюминиевого сплава. В плеере есть несимметричный 3,5-мм порт и балансный 4,4-мм выход для наушников.

HiBy RS2 имеет два слота для карт памяти microSD, каждый из которых поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ. Устройство оснащено большой перезаряжаемой батареей емкостью 3500 мАч. Он обеспечивает увеличенное время воспроизведения до 10 часов без подзарядки.

Цифровой аудиоплеер HiBy RS2 доступен для предварительного заказа по цене 479 долларов.
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