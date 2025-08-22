Представлен детский смартфон HMD Fuse

Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью HMD Fuse, которая предназначена для детей. Новинка может похвастаться привычными функциями родительского контроля и новой возможностью HarmBlock AI, которая блокирует экран при отображении на нём обнажённого тела. Также смартфон автоматически удаляет все обнаженные фотографии из памяти смартфона и блокирует камеру, если она начинает снимать голого человека.

Устройство также оснащается предустановленной операционной системой Android 15, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 600 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки и боковым сканером отпечатков пальцев. Цена HMD Fuse составляет 250 евро.