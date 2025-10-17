iPhone Air раскупили в Китае в день релиза

Решение Apple уменьшить толщину iPhone Air привело к ряду компромиссов, однако это нисколько не помешало новинке стать хитом в Китае. Согласно последним данным, этот элегантный флагман полностью раскуплен во всех онлайн-магазинах страны — запасы закончились всего через несколько часов после начала предзаказов, что доказывает, что тонкие смартфоны по-прежнему востребованы, но только если они созданы Apple. Стоит сказать, что предзаказы на версию iPhone Air с поддержкой eSIM стартовали позже других, поскольку устройству требовалось официальное одобрение местных регуляторов. После того как разрешение было получено, более чем через месяц после глобального релиза, покупатели выстроились в длинные очереди в розничных магазинах Пекина, Шанхая и Тяньцзиня, чтобы успеть приобрести долгожданный гаджет.

На момент публикации онлайн-доставка задерживается на одну-две недели, но Apple старается ускорить поставки, стремясь отвоевать долю рынка у местных производителей. Остальные модели серии iPhone 17 также демонстрируют отличные результаты. Например, базовая версия с дисплеем ProMotion, ставшая главным преимуществом линейки, вызвала такой наплыв покупателей, что официальный сайт Apple в Китае временно перестал работать из-за перегрузки. На другом конце рынка дела у конкурентов идут не так радужно — по слухам, Samsung отменила выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых продаж предыдущей модели Galaxy S25 Edge, что лишь подтверждает — бренд по-прежнему остаётся в тени Apple.
