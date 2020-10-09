Представлен дизайн OnePlus 8T

Мы уже давно привыкли к тому, что пользователи узнают о свежих новинках с рынка смартфонов или планшетов задолго до того, как сам производитель расскажет об этой новинке. Чтобы не давать повода для сомнений и слухов, в компании OnePlus решили рассказать о своем смартфоне OnePlus 8T заранее — производитель выпустил официальный ролик, который позволяет оценить дизайн устройства и его основные преимущества. Вопрос только в том, когда устройство будет официально представлено с полным перечнем характеристик и когда оно поступит в продажу. Пока что об этом нет никакой информации и говорить о гаджете рановато. Но, в целом, внешний вид продукта вполне привлекателен для потенциальных покупателей — устройство выполнено в стиле компании.

Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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