Представлен дизайн смартфона Sony Xperia Ace III

Sony Xperia Ace это серия телефонов, предназначенных исключительно для Японии. Первая версия появилась в 2019 году, за ним последовал Ace II в 2021 году, а теперь выходит третья версия.

Телефон имеет 5,5-дюймовый дисплей и размеры 139,7 х 68,7 х 9,1 мм. Для сравнения, Xperia 10 III имеет размеры 154 x 68 x 8,3 мм, а iPhone 13 mini — 131,5 x 64,2 x 7,7 мм. Таким образом, это не самый маленький телефон, но он меньше, чем большинство Android-устройств, доступных на рынке.

Также сверху есть разъем для наушников 3,5 мм. Слот для сим карты находится слева, неудивительно, если в нем есть место для карты microSD — предыдущие модели Ace имели расширяемое хранилище. Считыватель отпечатков пальцев находится с противоположной стороны.

Предположительно смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 888. Заявленная емкость аккумулятора 4500 мАч. Говорят, что единственная камера на задней панели имеет датчик на 13 МП. Ожидается, что Sony Xperia Ace III будет запущен в июне, но Sony пока ничего не подтвердила.